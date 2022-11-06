شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع صلاح محسن من المشاركة فى تدريبات سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من العودة لتدريبات فريقه بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في المران الجماعى، حيث قطع اللاعب شوطاً كبيراً في مرحلة الشفاء من الإصابة.

واستبعد أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا صلاح محسن، من المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن، مهاجم الفريق، خصوصا أن اللاعب ليس في كامل جاهزيته الفنية، بعد انضمامه لـ سيراميكا في وقت متأخر من الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل تجهيزه بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية، خاصة أنه يؤمن بقدراته الفنية والبدنية، ويرى أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.

وشدد سامى، خلال جلسته مع صلاح محسن، على ضرورة بذل أقصى جهده في التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود، مؤكدا له أنه من أفضل المهاجمين في الدوري حتى يقدم أفضل ما لديه ومن ثم العودة إلى المنتخب الوطنى مرة أخرى.

ودفع سامى بصلاح محسن بديلاً في الجولة الأولى أمام المصرى البوسعيدى وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة ونفس الحال في الجولة الثانية من الدورى المصرى أمام الممتاز، حيث شارك اللاعب بديلاً أمام الزمالك في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة.