شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يكشف حقيقة اهتمامه بضم عمار حمدى.. وموقفه من زياد طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عمر، المدير الرياضى للاتحاد السكندرى، حقيقة طلب ناديه الحصول على خدمات عمار حمدى، لاعب الأهلى، في الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن هذه الأنباء لا صحة لها ولن يتم جلب لاعب إلا بموافقة الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لسيد البلد.

وقال عمر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه كان يرغب في الحصول على خدمات زياد طارق لاعب الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وما زال متمسكاً برغبته، لافتاً إلى أنه من اللاعبين الجيدين وينتظره مستقبل كبير خصوصاً أنه منضبط فنياً وتكتيكياً.

وتحدث عمر عن الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارة سيد البلد، مشيرا إلى أنها قدمت الإضافة القوية لفريق الكرة، موجهاً الشكر لمحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على تمويله هذه الصفقات من ماله الخاص.

وأوضح عمر أنه من المبكر الحكم على مستوى الفرق في الدورى الممتاز بالموسم الحالي، مشيرا إلى أنه أيضا لا يستطيع التكهن بالمركز الذى ينافس عليه سيد البلد، لكنه أكد في ذات الوقت أنهم وضعوا هدفاً لهم وهو التواجد في المربع الذهبى بين الأربعة الكبار.

وأشار المدير الرياضى لـ الاتحاد السكندرى إلى أنه حدث اتفاق بين اللاعبين والجهاز الفني لمحو صورة الموسم الماضى الذى صارع فيه الفريق على الهبوط وقدم سلسلة من النتائج السلبية تسبب في غضب جماهير سيد البلد.