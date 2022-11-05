شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي ياسر وتاو وتأهيل السولية وديانج وعمار الأبرز في مران الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريبات الجماعية اليوم السبت على ملب مختار التتش، والذي شهد مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، أبرزهم رأفت خليل، بخلاف ظهور مصطفى سعد صفقة الأهي الجديدة.

كما شهد المران دخول بيرسي تاو في منافسة خاصة مع ياسر إبراهيم على هامش المران، في التدريبات التخصيية التي خصصها مارسيل كولر لزيادة مهارة لاعبيه.

فيما قام عرمو السولية ورامي ربيعة وعمار حمدي وأليو ديانج بتدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق وجهازه المعاون استعدادا للمرحلة المقبلة.

وعقد كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون فقرة مطولة داخل الجيم، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات تخصصية داخل التتش لتنفيذ الجوانب الخططية ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة التوقف.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد فار على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.