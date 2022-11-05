شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يتنافسون على لقب "مستر أسيست" في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس ثلاثة لاعبين على لقب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري المصري هذا الموسم، والذي مر منه ثلاث جولات حتى الآن، ويتصدر ترتيبه الأهلي والاتحاد السكندري بالعلامة الكاملة.

ونجح ثلاثة لاعبين في صناعة هدفين في الجولات الثلاث الأولى، وهم: محمد مجدي أفشة وكريم فؤاد لاعبا الأهلي، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على مضيفه الداخلية في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السويس برباعية مقابل هدف.

وفي المباراة التي تليها تعادل الزمالك أمام إنبي بهدف لكل فريق، في لقاء استضافه ملعب استاد المقاولون العرب.

فوز الأهلي جعله متساويًا في النقاط مع الاتحاد السكندري الذي نجح أيضًا في تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 جولات بالبطولة المحلية.