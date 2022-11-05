شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يبتعد عن تدريب أسوان بسبب ارتفاع الراتب الشهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد مسئولو نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، حلمي طولان، المدير الفني السابق لفريق إنبي، من المدربين المرشحين لقيادة زهرة الجنوب خلفا لربيع ياسين.

وجاء استبعاد حلمي طولان؛ بسبب الراتب الشهري الذى يعمل به المدرب، حيث حدد أسوان سقفا ماليا لراتب المدير الفني المحتمل للفريق لا يتجاوز الـ200 الف جنيه شهريا، في ضوء إمكانيات النادي المالية، بينما طولان آخر راتب له كان 650 ألف جنيه شهريا وهو مبلغ ضخم لا يستطيع الفريق الأسوانى تحمله.

وكشف المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن الساعات الماضية شهدت التواصل مع أسامة نبيه، نجم ومدرب الزمالك السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لربيع ياسين، الذى رحل لسوء النتائج بعد ثلاث هزائم تلقاها الفريق الجنوبي.

وقال الشافعي صالح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "أسامة نبيه اتفق معنا على كل التفاصيل وأبلغنا باختيار جهازه المعاون، لكننا فوجئنا بتراجعه عن الاتفاق اليوم والاعتذار عن عدم تولى المهمة".

وأضاف رئيس أسوان: "نبيه أبلغنا باختيار محمود فايز وأحمد عبد المقصود وأسامة عبد الكريم في الجهاز المعاون له، لكنه اعتذر بسبب ظروف أسرية كما أبلغنا".

واختتم صالح تصريحاته قائلا: "حتى الآن لم نتوصل لاتفاق مع أي مدرب، ونحاول التعاقد مع مدرب له خبرات في الدوري حتى لا نكرر أخطاء الماضي، التوفيق غاب عنا ونسعى لتصحيح المسار".