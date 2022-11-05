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سلة الأهلي يهزم هليوبوليس 59/82 ويتأهل لربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين

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القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تخطى عقبة فريق هليوبوليس بنتيجة 59/82، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت.

أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 59/82.

وأثنى الجهاز الفني للأهلى بقيادة أوجستى على ما قدمه اللاعبون في اللقاء من أداء بدني وفني مميز، ساهم في تحقيق الفوز عن جدارة واستحقاق.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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