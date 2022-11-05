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أرقام دورى القسم الثانى.. 11 ناديا لا تعرف الهزيمة فى أول 4 جولات

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القاهرة - سامية سيد - توقفت مسابقة القسم الثانى حتى 11 نوفمبر الجارى، بعد مرور 4 جولات من انطلاق المسابقة، والتى أسفرت عن العديد من الأرقام فى الثلاث مجموعات.

فرق بلا هزيمة.

 

وهناك 11 ناديا نجحوا فى الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم فى أول 4 أسابيع من مباريات القسم الثانى، نستعرضها فى التقرير التالى..

مجموعة الصعيد.

 

ونجح 4 أندية فى مجموعة الصعيد فى الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم، وهى كل من الجونة "المركز الأول"، بترول أسيوط "المركز الثالث"، كيما أسوان "الرابع" ومصر المقاصة "السابع.

 

مجموعة القاهرة

 

وحافظ 4 أندية أيضا فى مجموعة القاهرة والقناة على سجلها خاليا من الهزائم، وهى: القناة "الأول" والمصرية الاتصالات "الثانى"، الترسانة "الثالث" ومنتخب السويس "السابع".

 

مجموعة بحرى والإسكندرية

وفى مجموعة بحرى، استطاعت 3 فرق الحفاظ على سجلها خاليا من الهزائم، وهى المنصورة "الأول" وفريق دكرنس "السادس"، سبورتنج "السابع".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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