شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رجال طائرة الزمالك على الإعلاميين فى افتتاح مشوار الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الإعلاميين بنتيجة 3/0، فى إطار الجولة الأولى بافتتاح الدورى الممتاز للموسم المحلى الجديد 2022/2023.

فيما فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بنها بنتيجة 3/0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الرجال.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق: الإعلاميين وسموحة ودلفى والمنيا وإيسترن كومباني.

بينما يتواجد الأهلى ضمن الممجموعة الثالثة بجانب كل من بنها وبتروجت وإسكندرية للبترول والترسانة.

يذكر أن الزمالك حصل على الثنائية المحلية “الدوري الممتاز وكأس مصر” في الموسم الماضي.