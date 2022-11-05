شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ فترة الإعداد استعدادا للمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، أول تدريباته، اليوم السبت، بعد العودة من إجازة 3 أيام، والتى منحها المدير الفنى للفريق بعد التعادل مع حرس الحدود.

وسقط سموحة فى فخ التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.

وطالب طارق العشرى اللاعبين بضرورة التركيز فى التدريبات من أجل الظهور بشكل مغاير عن الفترة الماضية والتى عانى فيها الفريق فى أول 3 مباريات فى بطولة الدورى.

ويسعى العشرى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز هذا الموسم، حيث بدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة، وهو الأمر الذي يرفضه طارق العشرى الذي يطمح في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد نقطتين، من تعادلين وهزيمة.