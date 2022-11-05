شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "لم الشمل" فى تدريبات سيراميكا.. وأحمد سامى يعاتب لاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا للتدريبات الجماعية، اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب مباراة البنك الأهلى في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعاتب أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، لاعبيه على تراجع الأداء بعد المستوى القوى واللافت للنظر الذى ظهروا عليه في الجولة الأولى من الدورى العام أمام المصرى البورسعيدى وفازوا فيها بثلاثية نظيفة.

وعقد سامى جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران الجماعى اليوم تحت عنوان "لم الشمل" والاتفاق على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وطالبهم فيها بتصحيح المسار أمام المقاولون بالأسبوع الرابع فى المباراة المقرر لها 2 ديسمبر المقبل، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب هذا الموسم بعد الصفقات القوية التي تعاقدت معها الإدارة على أمل تلبية طموحاتها.

واستقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة أحمد سامى، عن خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم، حيث تنتظر الرد لتحديد الفرق التي يمكن مواجهتها.

ويرغب أحمد سامى في تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال أول ثلاث جولات من الدورى المصرى الممتاز فعلى الرغم من البداية القوية والفوز على المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة إلا أن الفريق عاد وتعثر أمام الزمالك في الجولة الثانية وخسر بثنائية نظيفة، ثم تكرر سقوطه أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.