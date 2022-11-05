شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 5 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى منح عناصر الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الداخلية الأخيرة في دوري رابطة الأندية.
وقرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة كولر منح عناصر الفريق الدوليين راحة حتى موعد الانضمام إلى معسكر المنتخب على أن ينتظموا بعد انتهاء المعسكر في تدريبات الفريق.
انتظم حسين الشحات لاعب الأهلي فى مران الفريق الجماعي الذى أُقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً للمرحلة المقبلة، وشارك الشحات فى المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد التى أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الأيام الماضية، كما حرمته من دخول قائمة الأهلي لمباراة الداخلية فى الدوري.
وخضع الشحات لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على جاهزيته للتواجد مع الفريق، وشارك اللاعب فى التدريبات التى اشتملت على جانب بدني وخططي استعدادا للمرحلة المقبلة.
وافق النادى الأهلى على انضمام أحمد رؤوف، مدرب فريق الشباب تحت 20 عاماً، للجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف، ويأتى هذا القرار تقديراً لدور أحمد رؤوف فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، بجانب رغبة مسئولى الأهلى فى إكساب الخبرة الفنية لمدربيه عن طريق السماح لهم بخوض التجارب التدريبية فى كل الأندية والمنتخبات.
وأعلن نادي طلائع الجيش، بشكل رسمي، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال.
وأكمل يوسف إجراءات تعاقده مع النادي بعد توقيعه على العقود خلال جلسة جمعته بالعميد أيمن سعيد المشرف العام على الكرة بنادي الطلائع.
استهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بتحقيق الفوز على فريق بنها، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بفضل التفوق في حائط الصد والضربات الساحقة والإعداد والاستقبال المميز، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25-18 و25-7 و25-10.
نجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تخطى عقبة فريق هليوبوليس بنتيجة 59/82، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت.
أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة 59/82.