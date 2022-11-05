شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 5 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى منح عناصر الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الداخلية الأخيرة في دوري رابطة الأندية.

وقرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة كولر منح عناصر الفريق الدوليين راحة حتى موعد الانضمام إلى معسكر المنتخب على أن ينتظموا بعد انتهاء المعسكر في تدريبات الفريق.

انتظم حسين الشحات لاعب الأهلي فى مران الفريق الجماعي الذى أُقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً للمرحلة المقبلة، وشارك الشحات فى المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد التى أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الأيام الماضية، كما حرمته من دخول قائمة الأهلي لمباراة الداخلية فى الدوري.

وخضع الشحات لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على جاهزيته للتواجد مع الفريق، وشارك اللاعب فى التدريبات التى اشتملت على جانب بدني وخططي استعدادا للمرحلة المقبلة.

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