محمد عمر: تواصلت مع حسام عاشور ورحب بحل أزمته مع الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد عمر، المدير الرياضى للاتحاد السكندرى، إنه تواصل مع حسام عاشور، لاعب الفريق السابق، خلال الأسبوع الماضى، من أجل تقريب وجهات النظر مع اللاعب ومجلس الإدارة، برئاسة محمد مصيلحى، بشأن الأزمة التي أثيرت خلال الفترة الماضية والمتعلقة بشكوى اللاعب للنادى في اتحاد الكرة بسبب المستحقات المالية.

وأضاف عمر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حسام عاشور من اللاعبين الذين يتميزون بالأخلاق العالية، لافتا إلى أنه قام بتدريبه خلال فترة تواجده بالمنتخب العسكرى، موضحا أنه رحب بحل الأزمة وإسدال الستار عليها.

وكشف عمر أنه تواصل مع محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، وأبلغه برغبة حسام عاشور في حل الأزمة، مشيرا إلى أنه وافق على إنهاء الأمور بصفة ودية، مؤكداً في ذات الوقت أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في حل أزمة حسام عاشور.

وفى سياق مختلف يعود الاتحاد السكندرى إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل بعد الراحة التي منحها زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق السكندري، للاعبين، عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وأبلغ زوران لاعبى الاتحاد السكندرى بخضوعهم لقياسات الوزن عقب عودتهم من الراحة السلبية للتأكد من تنفيذهم البرنامج الغذائي، وهددهم بفرض عقوبات مغلظة حال مخالفة أي لاعب للنظام أو تعرضه لزيادة في الوزن.

وسادت حالة من الأفراح داخل مدينة الإسكندرية بعد نتائج الفريق القوية هذا الموسم، وقال زوران إن توقف الدوري والراحة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وعلاج الأخطاء وعلاج المصابين، حيث يغيب السيد سالم وكريم الديب للإصابة.

ووعد زوران جماهير الاتحاد باستمرار العروض القوية والجيدة خلال مسيرة الدوري، وأهدى الفوز والأداء لجمهور الاتحاد الذى ساند الفريق باستاد الاسكندرية، مؤكداً أن محمد مصيلحى، رئيس النادى، أحد العوامل الأساسية وراء النتائج الإيجابية التى حققها الفريق، نظرا لمجهوده الكبير وتوفير كل الإمكانيات للجهاز واللاعبين للعمل فى جو مناسب للعطاء.