شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثى الداخلية فى التدريبات الجماعية بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثلاثي محمود عزت وبركات حجاج وزياد طارق، لاعبو الداخلية، في تدريبات فريقهم الجماعية، اليوم السبت، عقب تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، وتسببت في غيابهم عن مباريات فريقهم وآخرها مباراة الأهلي بالدوري.

وينتظم الثلاثي عزت وبركات وزياد في تدريبات الداخلية اليوم بعد تعافي الأول من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما تعافى الثاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما أنهى الثالث برنامج التأهيلي من إصابة في الركبة.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي أن الثلاثي المصاب بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم السبت، أن يتم تجهيزهم فنيا للمشاركة في المباريات القادمة.

واستغل الجهاز الفني لفريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة فترة توقف الدوري من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، في ظل معاناته من إصابة الثنائي محمود عزت وبركات حجاج.

وغاب محمود عزت عن الداخلية في أول ثلاث مباريات بالدوري، بينما غاب بركات حجاج عن مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري، ويعاني محمود عزت من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني بركان من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض محمود عزت للإصابة لشد في العضلة الأمامية قبل انطلاق منافسات الدوري، وغاب بسببها عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية، ويحتاج لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في المباريات.