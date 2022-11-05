شكرا لقرائتكم خبر عن معروف وعادل الأكثر إشهارا للبطاقات الملونة بين حكام الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائي محمد عادل ومحمد معروف حكما الدوري المصري، قائمة أكثر الحكام إشهارا للبطاقات الملونة في المسابقة هذا الموسم.

وأدار الحكمان محمد معروف ومحمد عادل مباراتين في الجولات الثلاثة التي مضت من مسابقة الدوري، أشهر فيهم محمد معروف 9 بطاقات صفراء، بينما أشهر محمد عادل 8 بطاقات صفراء وبطاقة واحدة حمراء.

وفاز الأهلي على الداخلية 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك أمام انبى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتائج يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 9 نقاط متساويًا في النقاط مع الاتحاد السكندري، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 7 نقاط.