شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو للمكفوفين يتوجه لأذربيجان للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة المنتخب الوطنى للجودو المكفوفين القاهرة متجهة إلى أذربيجان للمشاركة في بطولة العالم التي تقام فعاليتها خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجارى، ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وتضم بعثة منتخب الجودو، برئاسة رامى عبد الحميد أمين الصندوق، كلا من: أيمن حسونة مديرا فنيا، ومصطفى إبراهيم وآلاء ناصر مدربان، واللاعبين صلاح محمد ورشاد مصطفى ومروة أحمد وهند عادل وهاجر جمال.

كان الدكتور أحمد عوين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للمكفوفين، قد عقد جلسة مع البعثة قبل السفر للشد من أزرهم، وتأكيد ضرورة بذل مزيد من الجهد خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق أفضل النتائج.

جدير بالذكر أن مصر سوف تستضيف منافسات بطولة "جراند برى" للجودو خلال شهر مارس المقبل بمدينة الإسكندرية.