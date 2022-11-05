شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الزمالك يهنئ سيف الجزيرى على المشاركة مع منتخب تونس فى كأس العالم.

الزمالك يهنئ سيف الجزيرى على المشاركة مع منتخب تونس فى كأس العالم

هنأت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك مهاجم الفريق الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى على انضمامه لكتيبة منتخب تونس التى ستشارك فى بطولة كأس العالم 2022.

حسين الشحات يشارك فى مران الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد

انتظم حسين الشحات لاعب الأهلي فى مران الفريق الجماعي الذى أُقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش استعداداً للمرحلة المقبلة، وشارك الشحات فى المران الجماعي اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد.

الإسماعيلى يكشف حقيقة "تمرد" صالح جمعة بعد حادث السير

نفى مسئولو النادى الاسماعيلى تمرد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال مصدر بالجهاز الفني للدراويش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "صالح جمعة غاب عن التدريبات بسبب تعرضه لحادث سير.

راحة سلبية للدوليين فى الأهلى حتى معسكر المنتخب

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى منح عناصر الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الداخلية الأخيرة في دوري رابطة الأندية.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول مباريات بطولة نيوزيلندا للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.