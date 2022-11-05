شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت عقب راحة ثلاثة أيام التي منحها خالد جلال، المدير الفني للفريق، عقب الفوز علي سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واجتمع خالد جلال قبل انطلاق المران مع لاعبي الفريق لتأكيد ضرورة مواصلة العمل والتركيز الشديد في التدريبات، واستغلال فترة التوقف لتطوير بعض الجوانب التكتيكية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في توقيتات مختلفة من المباريات.

وأنهى حديثه بتهنئة اللاعبين علي الروح القتالية العالية والأداء المتميز الذي ظهر خلال مباراة سيراميكا الماضية.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها 23 من شهر نوفمبر الجاري.