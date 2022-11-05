شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت عقب راحة ثلاثة أيام التي منحها خالد جلال، المدير الفني للفريق، عقب الفوز علي سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
واجتمع خالد جلال قبل انطلاق المران مع لاعبي الفريق لتأكيد ضرورة مواصلة العمل والتركيز الشديد في التدريبات، واستغلال فترة التوقف لتطوير بعض الجوانب التكتيكية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في توقيتات مختلفة من المباريات.
وأنهى حديثه بتهنئة اللاعبين علي الروح القتالية العالية والأداء المتميز الذي ظهر خلال مباراة سيراميكا الماضية.
ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها 23 من شهر نوفمبر الجاري.
وفى سياق آخر كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، عن طموحات فريقه فى الموسم الجاري.
وقال كريم حسن شحاتة، عبر برنامج "صباح أون تايم": "بعد نهاية الموسم الماضى خططنا لتقديم موسم أفضل، بعدما حققنا المركز السابع، تعاهدنا على تطوير الأداء والطموح وتعاقدنا مع 8 لاعبين مميزين فى مراكز مختلفة، أبرزهم أبو جبل والجزار ورزاق سيسية وإسلام جابر وجددنا إعارة أسامة فيصل".
وأضاف كريم شحاتة: "لم نتعاقد مع عدد كبير ولكن نظرنا لاحتياجات الفريق، والإدارة وفرت لنا كل الأمور بهدف التواجد فى المربع الذهبي، وحافظنا على القوام الأساسي للفريق".
وتابع: "بدأنا الموسم بالتعادل مع فاركو وسموحة، رغم أننا كنا أقرب للفوز، ركزنا بشكل أكبر فى مواجهة سيراميكا وفزنا بثلاثية، وستكون هذه المباراة انطلاقة جيدة للفريق".