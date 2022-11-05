شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد معلول والشحات.. ويترقب تعافي السولية وديانج وكامبوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي الثنائي المصاب علي معلول وحسين الشحات، بعد تعافيهما من الإصابة بنزلة برد والتي حرمتهما من المشاركة في مباراة فريقهما الأخيرة ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وانتظم علي معلول في تدريبات الأهلي يوم الخميس الماضي، قبل أن يشارك حسين الشحات في تدريبات فريقه الجماعية اليوم السبت، بعد تعافيهما من نزلة البرد.

فيما يستمر غياب الثلاثي المصاب أليود يانج الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية، وعمرو السولية الذي يعاني من شد في العضلة الأمامية ومحمد عبد المنعم "كامبوس" الذي أجرى جراحة في الأنف، ومن المنتظر أن يكون الثلاثي جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية مع نهاية فترة توقف الدوري بنهاية نوفمبر الجاري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون استعدادا للمرحلة المقبلة.

وعقد كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون فقرة مطولة داخل الجيم، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة تدريبات تخصصية داخل التتش لتنفيذ الجوانب الخططية ضمن البرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة التوقف.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي في منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية.