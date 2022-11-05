استعدادًا للمونديال.. معلول والجزيري على رأس قائمة تونس في معسكر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج من أجل المشاركة في المعسكر الذي سيقام في مدينة الدماء بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض منتخب تونس معسكرًا في مدينة الدمام خلال الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر الجاري وذلك قبل السفر يوم 14 من نفس الشهر إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وشهدت قائمة منتخب نسور قرطاج في معسكر نوفمبر تواجد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك وتم استبعاد حمزة المثلوثي.

ومن المقرر أن يعلن جلال القادري القائمة النهائية للمنتخب التونسي يوم 14 نوفمبر والتي ستشارك في منافسات مونديال قطر والمقرر انطلاقه يوم 20 من الشهر الجاري.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم بجوار فرنسا وأستراليا والدنمارك.