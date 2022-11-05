قلق فرنسي من غياب بنزيما عن كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

يخشى المدير الفني ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، غياب المهاجم كريم بنزيما عن منافسات كأس العالم 2022، بحسب ما ورد من مستجدات صحفية، مساء اليوم السبت.

بنزيما، البالغ من العمر 34 عامًا، تغيب عن قائمة منتخب فرنسا في الفترة من 2015 إلى 2021، بسبب خلافات شخصية مع ديشامب.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن بنزيما لم يتمكن من المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية التي أقامها ريال مدريد، اليوم السبت، قبل يومين من ملاقاة رايو فاليكانو، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وشددت على أن بنزيما عانى من إصابة عضلية، في انتظار الخضوع لفحوصات طبيبة جديدة، من أجل تحديد موقفه الرسمي من موقعة رايو فاليكانو في الليجا.



إصابة بنزيما، دفعت صحيفة "le10sport" الفرنسية، إلى نقل مخاوف المدرب ديديه ديشامب إلى جماهير المنتخب الفرنسي، قبل أقل من 15 يومًا من انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وأوضحت أن مدرب فرنسا، بدأ يجهز خطة هجومية جديدة، تحسبًا لغياب بنزيما المحتمل عن كأس العالم.

يذكر أن منتخب فرنسا الذي يخوض منافسات كأس العالم 2022 ضمن مجموعة تونس، الدنمارك وأستراليا، لن يتمكن من استدعاء نجولو كانتي وبول بوجبا، بعد تأكد غيابهما رسميًا عن مونديال قطر.