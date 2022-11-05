أهلًا بك في دوري لا يوجد به.. عفوًا "أنا هالاند"

محمد اسماعيل - القاهرة - يقدم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مستوى مميز مع فريق مانشستر سيتي، منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل ماكينة أهداف السماوي، 18 هدف خلال 12 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي، إضافة إلى 5 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

في ألمانيا الموسم الماضي، بقميص أسود فيستفاليا، وبعد مرور 12 جولة على انطلاق بوندسليجا، سجل النرويجي 11 هدف، وهو معدل أقل من المعدل الحالي له مع مانشستر سيتي بـ7 أهداف، وهو ما يثبت أن الدوري الأقوى في العالم، لم يقف أمام طموح هالاند الذي أعلن عنه في وقت سابق، بأن تكون معدلاته التهديفية أكبر من عدد مبارياته.

بل نجح هالاند في تحقيق ما قاله نصًا بهذا المعدل الهائل الذي ساعده في الوصول إليه مدربه بيب جوارديولا، والذي يضع ثقته الكاملة في قدرات مهاجمه الشاب صاحب الـ22 عامًا.

مسيرة هالاند مع بوروسيا دورتموند كانت مذهلة منذ انضمامه إلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" قادمًا من سالزبورج النمساوي في يناير 2020، حيث وصل معدله التهديفي إلى هدف تقريبًا في كل مباراة، حيث سجل في الدوري 62 هدف وصنع 19، في 67 مباراة، إضافة إلى 15 هدف وصناعة هدفين في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وحتى في كأس ألمانيا الذي توج به دورتموند، سجل هالاند 8 أهداف وصنع آخر خلال 7 مباريات، ليصبح مجموع أهدافه 86 هدف، و23 صناعة هدف، في 89 مباراة، وهو ما لم يعجب الهداف النرويجي، الذي يرى أن عدد أهدافه، يجب أن يتخطى عدد مبارياته، وهو ما يقوم به الآن مع مانشستر سيتي.

وانضم هالاند لقائمة أفضل 20 هدافًا على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، والذي افتتح منذ أكثر من 19 عامًا، وذلك بعد تسجيله 16 هدفًا في آخر 8 مباريات فقط على ملعب سيتي.

أرقام حطمها هالاند خلال مسيرته

أول لاعب يسجل في ظهوره الأول بدوري الأبطال مع 3 أندية مختلفة.

أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

أصغر وأسرع لاعب يسجل 20 هدف في دوري أبطال أوروبا.

أصغر وأسرع لاعب يسجل 25 هدف في دوري أبطال أوروبا.

أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا.

أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال.

الدوري الألماني

أول لاعب في دورتموند يسجل في أول ظهور له في 3 مسابقات مختلفة. (الدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا)

أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 4 مباريات بالدوري الألماني.

أول لاعب يسجل 25 هدفًا في أول 25 مباراة بالدوري الألماني.

أول لاعب بديل يسجل هاتريك في الدوري الألماني، عندما دخل في الدقيقة 56 أمام أوسبورج.

سجل أول 50 هدفًا له في 50 مباراة فقط مع دورتموند، كأول وأصغر لاعب يصل لهذا الرقم.

أصغر لاعب يسجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة واحدة بالدوري الألماني وعمره 20 عامًا و123 يومًا أمام هيرتا برلين.

ماذا ينتظره في الدوري الإنجليزي؟

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البريميرليج بنظام 38 جولة.

ويحمل قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، الرقم القياسي حاليًا بعدما أحرز 32 هدفًا في موسم 2017-2018.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البريميرليج بنظامه القديم (42 جولة).

ويحمل أندي كول موسم 1993-1994، وألان شيرر موسم 1994-1995 الرقم القياسي بـ34 هدفًا.

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى.

يمتلك الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي بتسجيله 50 هدف مع برشلونة بالدوري الإسباني موسم 2011-2012.

الرقم القياسي لعدد الأهداف مع مانشستر سيتي في موسم واحد.

ويحمل هذا الرقم، تومي جونسون بعدد 38 هدفًا سجلها في موسم 1928-1929، في جميع المنافسات.

أكبر عدد تسجيل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي، ويملك آلان شيرار هذا الرقم بمجموع 5 ثلاثيات في موسم 1995-1996، وحتى الآن، سجل هالاند هاتريك في 3 مناسبات.