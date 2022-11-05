ناجلسمان يجيب.. هل يشارك ألفونسو ديفيز في كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: د.ب.أ

يجب على المدافع الكندي ألفونسو ديفيز أن يخشى على مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، بعدما تعرض لإصابة خلال المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على هيرتا برلين.



وخرج ديفيز وهو يعرج في الدقيقة 64 من المباراة التي فاز بها بايرن 3 / 2 ، بسبب مشكلة في الفخذ الأيمن.

وقال جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، إن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تعرض "على الأقل لتمزق في الألياف العضلية" ، وسيتبعه المزيد من الفحوص.

ويعد ديفيز لاعبًا أساسيًا في المنتخب الكندي الذي سيشارك للمرة الثانية فقط في كأس العالم، حيث كانت المرة الأولى في نسخة 1986.

وأوقعت قرعة فيفا، منتخب كندا، ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم 2022، مع كرواتيا، بلجيكا والمغرب.