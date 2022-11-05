مانشستر سيتي متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح مانشستر سيتي في تصدر الدوري الإنجليزي إثر فوزه القاتل أمام فولهام بهدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد، في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الانجليزي.

وبهذا الفوز، أصبح آرسنال الذي يلعب صباح الأحد أمام تشيلسي، في المركز الثاني، وسيحتاج لتحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة مرة أخرى، بفارق نقطتين عن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

فيما هرب ليستر سيتي من مناطق الهبوط بعد فوزه على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، ليقفز إلى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

وإليكم ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية اليوم الأول من الأسبوع الـ15:

1- مانشستر سيتي 32 نقطة. (13 مباراة)

2- أرسنال 31 نقطة. (12 مباراة)

3- توتنهام 26 نقطة. (13 مباراة)

4- نيوكاسل يونايتد 24 نقطة. (13 مباراة)

5- مانشستر يونايتد 23 نقطة. (12 مباراة)

6- برايتون 21 نقطة. (13 مباراة)

7- تشيلسي 21 نقطة. (12 مباراة)

8- فولهام 19 نقطة. (14 مباراة)

9- ليفربول 16 نقطة. (12 مباراة)

10- برينتفورد 16 نقطة. (14 مباراة)

11- كريستال بالاس 16 نقطة. (12 مباراة)

12- ليدز يونايتد 15 نقطة. (13 مباراة)

13- ليستر سيتي 14 نقطة. (14 مباراة)

14- وست هام يونايتد 14 نقطة. (13 مباراة)

15- إيفرتون 14 نقطة. (14 مباراة)

16-بورنموث 13 نقطة. (14 مباراة)

17-أستون فيلا 12 نقطة. (13 مباراة)

18- ساوثهامبتون 12 نقطة. (13 مباراة)

19- وولفرهامبتون 10 نقاط. (14 مباراة)

20- نوتنجهام فورست 10 نقاط. (14 مباراة)