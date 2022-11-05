ليستر سيتي يهزم إيفرتون بثنائية مثيرة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

اقتنص ليستر سيتي فوزًا غاليًا على إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة إيفرتون ضد ليستر سيتي على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح يوري تيليمانس التسجيل لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 45 ثم أضاف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبهذه النتيجة، يرتقي ليستر سيتي من المركز الثامن عشر إلى المركز الـ13 برصيد 14 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتراجع إيفرتون للمركز الخامس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

نتائج مباريات اليوم (الجولة 15) في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 2 - 1 فولهام

ليدز يونايتد 4 - 3 بورنموث

نوتينغهام فورست 2 - 2 برينتفورد

وولفرهامبتون 2 - 3 برايتون

ليستر سيتي 2-0 إيفرتون

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