منتخب ألمانيا يفتقد لاعبًا جديدًا في كأس العالم بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

تعرض جريسشا بورميل، لاعب خط وسط فريق هوفنهايم الألماني لكرة القدم لكسر في الكاحل اليوم السبت، وهي الإصابة التي أنهت آماله في المشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم.

وقال بورميل، 27 عاما، إنه كان في القائمة الأولية للمنتخب الألماني التي اختارها هانزي فليك للبطولة التي تقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر، علما بأن المدرب لم يعلن تلك القائمة لوسائل الإعلام.

وسيعلن فليك عن قائمته النهائية التي تضم 26 لاعبا يوم الخميس المقبل، وبالتأكيد لن تتضمن بورميل الذي تعرض للإصابة في المباراة التي خسرها أمام لايبزج 1 / 3 يوم اليوم إثر اصطدامه بزميله بالفريق كريستوف باومجارتنر.

وقال أندريه بريتنرايتر، مدرب هوفنهايم، عقب المباراة "الاشتباه لسوء الحظ تأكد، جريشا بورميل تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل".

وأضاف "المزيد من الفحوص ستحدد ما إذا كان هناك ضرر للأربطة. هذا يوم حزين للغاية لنا".

وكان تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج ومنتخب ألمانيا، تعرض لإصابة في مباراة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليغيب عن منتخب المانشافت في كأس العالم.