جوارديولا يعلق على "فوز من نوع آخر" أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بلاعبيه بعد "فوز من نوع مختلف" على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" اليوم السبت، لكنه أكد أن على جواو كانسيلو، لاعب الفريق، أن "يتعلم الدرس".

وحقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا وقاتلًا على فولهام بنتيجة 2-1 على ملعب "الاتحاد" مساء اليوم ضمن الجولة 15 من المسابقة.

ولعب مانشستر سيتي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 26 بعد طرد كانسيلو، الذي تسبب أيضًا في ركلة جزاء، سجل منها الضيوف هدفهم الوحيد.

وسجل البديل إيرلينج هالاند هدفًا لمانشستر سيتي من ركلة جزاء أخرى في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح فريقه الفوز.

واعتلى مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بريميرليج مؤقتًا برصيد 32 نقطة من 13 مباراة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن آرسنال، الذي لعب 12 مباراة، ويحل ضيفًا على تشيلسي غدًا الأحد ضمن نفس الجولة.

وقال جوارديولا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عقب المباراة، "عندما تلعب لمدة 65 دقيقة بـ10 لاعبين ضد 11، فهذا فوز من نوع آخر، لعبنا مباراة رائعة لمدة 90 أو 95 دقيقة، تلقينا تسديدة واحدة على المرمى".

وأضاف "بالطبع فولهام افتقد (ألكسندر) ميتروفيتش لكن الطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة على كل المستويات، الجميع يركض، الجميع يساهم، تحية كبيرة للفريق".

وعن حالة الطرد، علق المدرب الإسباني "على أن كانسيلو أن يتعلم الدرس بعد تلقيه البطاقة الحمراء، إنه لاعب استثنائي وقدم لنا أشياء رائعة طوال السنوات الماضية، لكن عليه أن يتعلم أن يتحكم في تصرفاته، وأنا متأكد من أنه سيتعلم".

وبسؤاله عن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز، قال "هالاند سدد ركلة الجزاء بقوة، حارس مرمى فولهام متخصص في التصدي لركلات الجزاء، لكن في النهاية سجلنا هدفًا".