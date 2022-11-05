هالاند: شعرت بتوتر شديد قبل تسجيل هدف الفوز لمانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند عن هدفه بفولهام، عقب اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ15 من عمر الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وقال هالاند الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع: "ما حدث كان رائعًا، كنت متوتر قبل تسجيلي ركلة الجزاء، لقد كانت واحدة من أكثر اللحظات توترًا في حياتي، لكنها كانت رائعة".

وأضاف:" حصلنا على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وكانت المباراة تذهب إلى التعادل، بالطبع سأكون متوتر، لكنه شعور رائع، وأنا أعشق ذلك. لقد تعرضت للإصابة منذ أسبوع ومن المهم حقًا الفوز وتسجيل الأهداف مجددًا".

واسستكمل النرويجي تصريحاته قائلًا: "العودة من جديد؟ أريد أن ألعب كل مباراة، من الصعب أن أكون غير متواجد أو على مقاعد البدلاء، لكن في النهاية نحتاج إلى نقاط المباراة كاملة، وهذا ما حصلنا عليه في النهاية".

وأتم:" أنا متعب بشكل كبير الآن بسبب هذا الضغط، لكنني سعيد للغاية أيضًا بهذا الهدف، ليس لديك فكرة.. لقد كانت ليلة جنونية بالتأكيد".