الزمالك يعلن استدعاء لاعبه لتمثيل تونس في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف الزمالك استدعاء سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق ومنتخب تونس، للمشاركة مع نسور قرطاج في بطولة كأس العالم 2022، رغم عدم الإعلان عن قائمة المنتخب العربي.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة الجزيري، وعلقت "تهانينا لمهاجمنا التونسي سيف الدين الجزيري لتمثيله منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022".

وكانت تقارير إعلامية تونسية أشارت أمس الجمعة إلى استدعاء الجزيري إلى القائمة الأولية لمنتخب نسور قرطاج، واستبعاد حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك الآخر.

ولم يعلن الاتحاد التونسي عن قائمته الأولية أو النهائية المشاركة في البطولة بعد.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فرنسا، وأستراليا، والدنمارك.

ومن المقرر أن يفتقد الزمالك خدمات الجزيري في مباريات الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة التي تقام خلال فترة المونديال.