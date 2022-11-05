مانشستر سيتي يتخطى فولهام بفوز متأخر وهالاند يبصم بهدف

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطى مانشستر سيتي ضيفه فولهام 2-1 اليوم السبت ضمن المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لسيتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز 17، والبديل النرويجي إيرلنغ هالاند 90+5 أما هدف الضيوف فوقع عليه البرازيلي أندرياس بيريرا 28.

ولعب فريق المدرب بيب غوراديولا بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 26 بعد طرد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو 26.

وصار رصيد سيتي 32 نقطة في الصدارة، أمام أرسنال 31 نقطة، أما فولهام فتوقف رصيده عند النقطة 19.

يذكر أن أرسنال لديه فرصة العودة إلى الصدارة حين يواجه جاره ومستضيفه تشلسي.

ورفع هالاند رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 18 هدفاً هذا الموسم. كما أنه الهدف الرقم 23 لهالاند في 16 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوف سيتي قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقلب ليدز يونايتد تخلفه 1-3 إلى فوز على ضيفه بورنموث 4-3 في مباراة مجنونة.

وسقط ولفرهامبتون الذي أعلن اليوم رسمياً تعاقده مع المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي للإشراف عليه، على أرضه أمام برايتون 2-3.

في المقابل، انتزع نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير التعادل 2-2 على أرضه ضد برنتفورد في الرمق الأخير.