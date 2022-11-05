شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة توقف الدوري المصري وموعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقف الدوري المصري الممتاز لمدة 21 يومًا، بداية من يوم 3 نوفمبر وحتى يوم 23 من الشهر ذاته، قبل أن يعود بمنافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

سبب التوقف هو استضافة مصر لمؤتمر المناخ الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، والتوقف الدولى لخوض منتخب مصر ودية بلجكيا

ويعود الدوري المصري الممتاز في يوم 23 نوفمبر 2022 ببدء لقاءات الجولة الرابعة والبداية بمباراة بيراميدز والبنك الأهلي.

وقد أُسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث نجح فريقان فقط في تحقيق العلامة الكاملة واقتناص الـ9 نقاط، وهما الأهلى والاتحاد السكندرى، بينما تعثرت باقى الفرق بين تعادل وهزيمة.

وتصدر الأهلى ترتيب الدورى المصرى برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز على الإسماعيلى أسوان والداخلية في الثلاث جولات الأولى متساويا مع الاتحاد السكندرى الذى فاز على أسوان وطلائع الجيش والداخلية، بينما تعثر الزمالك بالتعادل مع إنبى بهدف لمثله في الجولة الثالثة.

ونجح فريق الأهلى في تسجيل 6 أهداف تصدر بها جدول ترتيب الدورى المصرى بينما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً ونفس الحال ينطبق على سيد البلد الذى سجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفاً وحيداً أمام طلائع الجيش.