شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رجال طائرة الأهلى على بنها فى افتتاح مشوار الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بتحقيق الفوز على فريق بنها، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بفضل التفوق في حائط الصد والضربات الساحقة والإعداد والاستقبال المميز، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25-18 و25-7 و25-10.

وكانت مباراة مرتبط 15 سنة بين الناديين قد أقيمت عصر اليوم على صالة الشهداء، وحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.