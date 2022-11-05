شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين من الناشئين مواليد 2003 يشاركون فى مران الفريق الأول للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عصر اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، مشاركة رباعي فريق الشباب تحت 19 عاما بالنادي "الفئة العمرية 2003"، وهم: محمد فوزي جاد "ويشغل مركز الظهير الأيمن"، ولؤي فهمي "ويشغل مركز الظهير الأيسر"، وعدنان عثمان "ويشغل مركز لاعب خط الوسط الأيمن"، وعبد الله أيمن معوض "ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع".

تأتي تلك الخطوة في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة ايهاب جلال والدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين وعبد الله درويش المدير الرياضي للنادي.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، الذى يستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق غدا الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الإثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.