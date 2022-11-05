شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ سيف الجزيرى على المشاركة مع منتخب تونس فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك مهاجم الفريق الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى على انضمامه لكتيبة منتخب تونس التى ستشارك فى بطولة كأس العالم 2022، التى تنطلق 20 نوفمبر الجارى فى قطر. ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة سيف الجزيرى وعلقت عليها، "تهانينا لمهاجمنا التونسي سيف الدين الجزيرى لتمثيله منتخب بلاده فى كأس العالم قطر 2022".

سيف الجزيرى ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022، رفقة منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.