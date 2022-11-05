شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الجودو فى اليابان استعدادا للجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني للجودو معسكرا مغلقا فى اليابان خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل، بقائمة تضم 8 لاعبين.

ويدخل المنتخب الوطني المعسكر استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى المقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 5 ديسمبر المقبل فى العاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المقرر أن يضم المعسكر 8 لاعبين هم، عادل حمادة ويسري سامي ومحمد عبد الموجود وكريم الحجار وعلي عبد المعطي وعبد الرحمن عبد الغني وعبد الرحمن محمد وعلي حازم ويرافقهم المدرب محمد علي.

ويأتي معسكر المنتخب ضمن بروتكول التعاون المقرر توقيعه مع جامعة تينري اليابانية.

وكان مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، عقدوا مؤخرا اجتماعا مع ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بمقر الاتحاد في ستاد القاهرة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وشهد الاجتماع حضور كل من مرزوق علي رئيس الاتحاد وعصام رشاد نائب رئيس الاتحاد، ومن الأعضاء خالد المعتز وطارق عز الدين وأحمد صبرة، بالإضافة للأسطورة محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات بالاتحاد.

ومن الجانب الياباني حضر شيمادا هيروكو منسق برنامج المتطوعين في هيئة التعاون الدولية اليابانية، وكاتو كين ممثل رئيسي لهيئة التعاون الدولية اليابانية، بالإضافة لتسوكازاكي دائيسوكي مدير مركز الإعلام والثقافة في السفارة اليابانية بمصر.

وتضمن الاجتماع التشاور حول توقيع بروتكول تعاون مع جامعة تيرني اليابانية، يشمل تبادل لمعسكرات التدريب بين اللاعبين المصريين واليابانيين.

ونجح اتحاد الجودو في إعادة العلاقات مجددا مع هيئة التعاون الدولي اليابانية بعد فترة انقطاع طويلة، وهو ما يعود بالنفع على منتخبات الجودو المصرية في مختلف المراحل العمرية.