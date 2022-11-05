الامارات | الوصل ينهي صمود "البرتقالي" في آخر دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فابيو ليما ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ليحقق الفوز على ضيفه عجمان بهدفين مقابل هدف، اليوم، في ختام الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، ويتوقف رصيد "البرتقالي" عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وشهد الشوط الأول أفضلية من عجمان، وأحرز الهدف الأول عن طريق الكونغولي برسيتج بعدما لعب التونسي فراس بالعربي ركلة ركنية ولمسها عبدالله صالح برأسه

وأكملها برستيج في المرمى (20). وكانت نقطة التحول بعد طرد لاعب عجمان محمد إسماعيل بعد تدخل قوي ضد لاعب الوصل غابرييل (30) ومن المخالفة نفسها أحرز الوصل هدف التعادل عن طريق الأرجنتيني شانكالاي (33). وظل عجمان صامدا في الشوط الثاني حتى الدقيقة الاخيرة، بحصول الوصل على ركلة جزاء في الدقيقة (90+5)، وبعد انتظار نحو 5 دقائق، اعتمدها الحكم بعد الرجوع إلى "الفار"، ونفذها بنجاح ليما.