أبو تريكة للغرب: لن نغير ديننا وعاداتنا عشان كأس العالم (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - رد محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق ومحلل قنوات «بي إن سبورتس» على الجدل الدائر حول الجماهير الأوروبية وعاداتها وسلوكها خلال مونديال قطر.

وقال تريكة عبر شاشة قنوات «بي إن سبورتس»: «نحن لن نُغير ديننا وعاداتنا وتقاليدنا من أجل 28 يوما فقط على الجميع احترام قوانين الدولة التي سيأتون إليها».

وأضاف: «العالم حاليا يحتاج لهدنة لابد أن تستمتع الجماهير بأجواء كأس العالم لأنه حدث عالمي وتاريخي».

وتابع: «فخور بالاستعدادات التي تجرى من أجل كأس العالم، وبالتالي الحملات الغربية لا تهمنا، لابد أن يعلم العالم كله أن هناك دول عربية تحترم تقاليدها وقوانينها».

وتستضيف قطر النسخة 22 من بطولة كأس العالمـ والتي تنطلق في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.