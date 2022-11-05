شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام القسم الثانى.. القناة يحقق العلامة الكاملة فى أول 4 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقفت مسابقة القسم الثانى حتى 11 نوفمبر الجارى، بعد مرور 4 جولات من انطلاق المسابقة، والتى أسفرت عن العديد من الأرقام فى الثلاث مجموعات.

القناة بالعلامة الكاملة

ويعد فريق القناة، بقيادة محمد حليم، الفريق الوحيد فى المجموعات الثلاث الذى حقق الفوز فى الـ4 مباريات التى خاضها، وحصد الـ12 نقطة، ولم يستطع أى فريق آخر الوصول لهذا الرقم.

وقاد محمد حليم القناة فى 4 مباريات، فاز فى 4 لقاءات وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 3 أهداف وحصد 12 نقطة.

ويتصدر فريق القناة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة، متفوقا عن أقرب منافسيه المصرية للاتصالات والترسانة بـ4 نقاط، حيث يمتلك كل فريق منهم 8 نقاط.