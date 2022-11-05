شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإسماعيلي يبدأ مرحلة التأهيل الأخيرة من الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الشاب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

قام الجمل بالجري حول الملعب على هامش مران الدراويش الذى أقيم مساء السبت، ضمن البرنامج المحدد من قبل الجهاز الطبي للدراويش برئاسة الدكتور مجدي باز.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته فى إحدى المباريات التجريبية خلال شهر مايو الماضي ضمن الاستعداد لمنافسات الدوري العام المنقضي.

من ناحية أخرى، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء السبت على ملعبه بالإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لمسابقة الدوري العام، بالإضافة إلى افتتاح كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الإسماعيلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس بعد تدريبات قوية خاضها فى الأسبوع الماضي منها التدريب على فترتين صباحا ومساءا.

وأدي الفريق تدريبات بدنية فى بداية المران يليه التركيز على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم بتقسيمة كبيرة.

ومن المعروف أن الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، استغل فترة توقف المسابقة المحلية بسبب مؤتمر المناخ وسيخوض الفريق مباراتين وديتين ضد الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.