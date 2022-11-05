شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 6 منتخبات جديدة للمشاركة فى بطولة العالم للجامعات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الجوى بعثات 6 دول جديدة على مدار اليوم للمشاركة فى بطولة العالم للجامعات للاسكواش، التى تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

ووصلت إلى مصر منتخبات هونج كونج الذي يضم 7 لاعبين، ومنتخب اليابان المكون من لاعبين، ومنتخب إسبانيا الذي يضم 5 لاعبين، وبعثة منتخب هولندا المكونة من 5 لاعبين ايضا،و منتخب التشيك الذي يضم لاعبان، وبعثة منتخب المجر المكونة من 3 لاعبين، كما وصل أيضا الألماني ميشيل مارتن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي للاسكواش.

ويشارك فى تنظيم البطولة كل من الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والاتحاد الدولي للإسكواش، والاتحاد المصري للإسكواش، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

وصلت إلى القاهرة أمس الجمعة بعثة المنتخب الفرنسي، وتتكون من 9 أفراد منهم 5 لاعبين، هم: ليا باربو المصنفة 108 على العالم، ونينون لومارشاند المصنفة 128، وإدوين كلان المصنف 123، وجوشوا فينيرا المصنف 297، وتوفيك مخالفي المصنف 178 على العالم.