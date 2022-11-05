شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يواصل التأهيل ويخضع لفحوصات طبية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، البرنامج التأهيلى والعلاجى الموضوع له فى ظل معاناته من إصابة فى وجه القدم. وتواجد اللاعب اليوم فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات.

وكان الجهاز الطبي قد وضع خلال اليومين السابقين دعامة لقدم اللاعب على موضع الإصابة التي يعاني منها فى وجه القدم.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للاعبين، شهدت هذه الفقرة عدة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام الكرة أو أدوات التأهيل المخصصة لذلك، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق. وقام أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بنقل التعليمات الخاصة للاعبين بشكل متواصل أثناء الحصة التأهيلية والبدنية ، من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.