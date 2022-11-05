شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى: إنبى يحتاج للانسجام.. والمنافسة هذا الموسم صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على فوزى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أن المنافسة فى الدورى المصرى هذا الموسم صعبة للغاية، خصوصاً أن كل الفرق دعمت صفوفها بصفقات قوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، موضحاً أن الجميع فى كامل تركيزه من أجل تقديم مستوى جيد.

وقال ظهير أيمن إنبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الدورى المصرى يحتاج إلى النفس الطويل، ومن المبكر الحكم على مستوى أى فريق لأنه من المهم الاستمرارية في تقديم أداء جيد حتى يتم جمع أكبر عدد من النقاط والمنافسة حتى النهاية.

وأوضح على فوزى أن إنبى واجه فرقا قوية فى أول 4 جولات من الدورى المصرى، استطاع التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله والزمالك بذات النتيجة، بينما لم يحالفه الحظ أمام المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش رغم البداية الجيدة أمامهما.

وأشار فوزى إلى أنه سعيد بحصوله على لقب أفضل لاعب في مباراة الزمالك الماضية في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام مؤكداً أن المباريات الكبيرة يكون فيها اللاعب في كامل تركيزه ويبذل فيها قصارى جهده من أجل الظهور بشكل جيد.

واختتم على فوزى تصريحاته بأن الفريق البترولى يحتاج لمزيد من التأقلم خلال الموسم الحالي خصوصاً أن الإدارة أبرمت 18 صفقة، ويحتاجون إلى الانسجام مع بعضهم والتعود على طريقة وأفكار أحمد كشرى المدير الفني.