شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب كرة الصالات.. وأبو الوفا يجتمع بالجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، معسكرا مفتوحا حتى الاثنين المقبل، ويهدف الجهاز الفني من المعسكر متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع استمرار مباريات الدورى العام، وكان المنتخب بدأ معسكره أمس الجمعة.

ويتابع الجهاز الفنى مباريات بطولة الدورى العام لانتقاء بعض العناصر المتميزة لضمها إلى صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

من جهته زار محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، معسكر منتخب الصالات اليوم للاطمئنان على ترتيبات المعسكر، ومتابعة خطة إعداد المنتخب للتصفيات الأفريقية القادمة.

وعقد أبو الوفا جلسة مع الجهاز الفني بقيادة هشام صالح المدير الفني ومساعدة نادر رشاد المدرب العام ، للوقوف على نتائج المعسكر التدريبي.

واختار الجهاز الفني للمعسكر قائمة تضم كلا من، محمود شوبير وجمال عبد الناصر واحمد فكري ومحمد حامد وعلاء دونجا ومحمد سعيد و محمد جمال حداد وعبد الرحمن بودي ومحمد فتحي ومحمد عبد الحميد كوكي وابراهيم سعيد واحمد عبد القادر موزه واحمد مصطفي فرج واسامه سيد علي.