شيكابالا وسامسون ويوسف حسن.. تفاصيل أول مران للزمالك بعد مباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

استأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، على ملعب "عبدالطيف أبورجيلة"، بعد فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق الأبيض بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري الممتاز، فيما شهدت التدريبات عودة البينيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق، وتواجد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، على هامش المران.

وفقد الزمالك نقطتين مهمتين بالتعادل 1-1 مع إنبي يوم الأربعاء الماضي في مباراة مقدمة من الجولة الرابعة لحساب الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب استضافة مصر لقمة المناخ.

وحسب الموقع الرسمي للزمالك على شبكة الإنترنت، عقد البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم، اطمأن خلالها على جميع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع لهم استعدادا للفترة المقبلة في ظل توقف الدوري، وطالب المدرب لاعبيه بتنفيذ التعليمات المطلوبة وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية قوية للاعبين، على هامش المران، وشهدت هذه الفقرة عدة تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام الكرة أو أدوات التأهيل المخصصة لذلك، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

ونقل أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال التعليمات الخاصة للاعبين بشكل متواصل أثناء الحصة التأهيلية والبدنية، من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.

عودة سامسون

من جانبه، شارك سامسون أكينيولا في التدريبات الجماعية، بعد أن كان غاب في الفترة الماضية إثر إصابته.

وخاص اللاعب البينيني الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل بجانب الفقرة الفنية، وذلك عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

مشاركة يوسف حسن

كما شهدت التدريبات مشاركة يوسف حسن مهاجم مواليد 2003 المنضم للزمالك في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من وادي دجلة.

وكان المهاجم الصاعد يشارك خلال الفترة الماضية مع فريق 2003 في بطولة الجمهورية للناشئين.

وشهدت التدريبات أيضًا مشاركة عبدالرحمن علي مدافع فريق 2003، بجانب حاتم سكر الظهير الأيسر مواليد 2001، إضافة إلى حسام أشرف ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق.

عبدالغني وفتوح يواصلان التأهيل

وأدى محمد عبدالغني، مدافع الفريق، فقرة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، خلال مباراة إنبي.

وحرص عبدالغني على التواجد في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة أثناء التدريبات الجماعية، واجتمع فيريرا مع اللاعب للاطمئنان عليه وعلى سير البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

وواصل أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له في ظل معاناته من إصابة في وجه القدم.

وخضع اللاعب لفخوص طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان عليه وتحديد موعد عودته للتدريبات.

وكان الجهاز الطبي وضع خلال اليومين السابقين دعامة لقدم اللاعب على موضع الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم.

ظهور شيكابالا

من جانبه، تواجد شيكابالا في ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على هامش التدريبات، حيث حرص فيريرا، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وأعضاء الجهاز المعاون واللاعبون على الاطمئنان على حالة القائد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنبي، وهي عبارة عن كدمة في مفصل الكتف.

واجتمع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بشيكابالا من أجل الاطمئنان عليه ونقل بعض التعليمات الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافي والعودة للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.