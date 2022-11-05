ليدز يقلب تأخره أمام بورنموث بريمونتادا مثيرة.. وفوز قاتل لبرايتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

نجح ليدز يونايتد في عبور بورنموث بريمونتادا مثيرة بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح رودريجو التسجيل لليدز يونايتد في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء ثم تعادل ماركوس تافيرنييه لبورنموث في الدقيقة 7.

وسجل بورنموث هدفين في الدقيقتين 19 و48 عن طريق فيليب بيلينج وسولانكي قبل أن يقلب ليدز الطاولة ويحرز ثلاثة أهداف في الدقائق 60 و68 و84 عن طريق جرينوود ووليام كوبر وسامرفيل.

وبهذه النتيجة، يصل ليدز يونايتد إلى النقطة رقم 15 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

وفي نفس الجولة، حقق نوتينجهام فورست تعادلا قاتلا أمام برينتفورد بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيتي جراوند.

وسجل لنوتينجهام فورست مورجان وايت في الدقيقة 20 ثم أحرز برينتفورد هدفين في الدقيقتين 45 و75 عن طريق بريان مبيومو (ضربة جزاء) ويوان ويسا، قبل أن يدرك نوتينجهام التعادل بهدف ذاتي أحرزه ماتياس يورنسن في مرماه في الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة، يصل برينتفورد للنقطة 16 في المركز العاشر، بينما يظل نوتينجهام في قاع الدوري بالمركز الأخير برصيد 10 نقاط.

واقتنص برايتون فوزا مثيرا على وولفرهامبتون بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مولينيو".

افتتح برايتون التسجيل في الدقيقة 10 بأقدام آدام لالانا ثم تعادل وولفرهامبتون عن طريق جونسالو جيديس في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 35 تقدم وولفرهامبتون عن طريق روبين نيفيز من ضربة جزاء قبل أن يسجل برايتون هدفين في الدقيقتين 44 و83 عن طريق كاورو ميتوما وباسكال جروز، وكانت الدقيقة 45 شهدت طرد نيلسون سيميدو من صفوف الذئاب.

ويرتقي برايتون إلى المركز السادس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 21 نقطة، بينما يظل وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 10 نقاط.