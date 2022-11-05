هل ستؤثر إصابة ميسي على حضوره في مونديال قطر؟

المنامة - ياسر ابراهيم -

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، وجود 4 إصابات للاعبين في كتيبة المدرب كريستوف غالتييه، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تترقب الجماهير الرياضية رؤيته في كأس العالم 2022 في قطر.



وبحسب بيان النادي، فإن ليونيل ميسي لن يخوض المواجهة أمام لوريان، غداً الأحد، في منافسات الأسبوع الـ(14) من الدوري الفرنسي، بسبب وجود التهاب في وتر العرقوب لدى النجم الأرجنتيني، الذي سيخوض برنامجاً علاجياً حتى يكون جاهزاً للمشاركة في الأسبوع المقبل.



ولم يرغب الجهاز الفني لنادي باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب كريستوف غالتييه، بالمخاطرة مع إصابة ميسي. لذلك فضل إراحة النجم الأرجنتيني، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده، بعد 15 يوماً، في كأس العالم 2022 في قطر.



يذكر أن الجماهير الرياضية تترقب رؤية ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر، حيث أوقعت القرعة "راقصي التانغو" في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

