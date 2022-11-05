الامارات | الحمرية يفوز على العروبة ويتصدر دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اليوم فريق الحمرية على ضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الحمرية ضمن الجولة التاسعة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم لأندية الهواة، ليصبح رصيد الحمرية 17 نقطة في صدارة الترتيب، وظل العروبة بـ 10 نقاط. وسجل هدفي الحمرية البرازيلي ميديريوس 14، والنيجيري فيكتور نوانيري (90+6)، بينما سجل للعروبة الصربي ستوبيروفيج 79.

وفي مباراة اخرى استعاد فرسان هسبانيا نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد. وسجل لمصفوت الكاميروني داميلاري صلاح الدين، بينما سجل هدفي فرسان هسبانيا البرازيلي هنريكو والاسباني رودريغيز. واصبح رصيد فرسان هسبانيا 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 11 نقطة.

وتعادل الذيد والرمس بهدف لمثله، وسجل هدف الذيد النيجيري انانج، بينما سجل هدف الرمس الموريتاني احميد الولي، ليصبح رصيد الذيد 11 نقطة، والرمس 9 نقاط.