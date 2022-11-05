الامارات | انتصارات الوحدة مستمرة.. و"النواخذة" يدفع الثمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الوحدة سلسلة انتصاراته، وتمكن من التغلب اليوم على ضيفه دبا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان ضمن المرحلة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. ويدين "أصحاب السعادة" بهذا الانتصارات إلى تألق هداف الفريق، البرازيلي بيدرو الذي سجل هدفين "35، و66"، وكذلك القائد إسماعيل مطر الذي اختتم الثلاثية في الدقيقة "87". وبدا العنابي اللقاء بنزعة هجومية واضحة وأضاع، أكثر من فرصة للتسجيل، إلا أن المباراة انقلبت عليه عند الدقيقة 13، بتعرض مدافعه فارس جمعة، للبطاقة الحمراء مباشرة لعرقلته مهاجم دبا ألفارو، وهو في طريقة للمرمى.

وانتقلت الأفضلية للفريق الضيف، وأهدر ألفارو فرصة محققة للتسجيل بعد كرة سقطت من الحارس راشد عيسى سددها في اتجاه المرمى وأبعدها بيمنتا من على خط المرمى. وحضر بيدرو حضر في وقت مهم من عمر المباراة وتمكن بفدائية من وضع الوحدة في المقدمة مستغلاً رأسية بيمنتا وحولها داخل المرمى.

ولم تتغير الأمور كثيرا في الحصة الثانية، والتي حاول فيها دبا إدراك التعادل، لكن بيدرو حضر "كالعادة" في الوقت المناسب واستطاع من مجهود فردي كبير أن يُعزز من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة راوغ خلالها اثنين من لاعبي دبا وسدد بطريقة مثالية على يسار الحارس.

وعادت الكفة للتساوي في أخر 10 دقائق بعدما أشهر حكم الساحة أحمد سالم، البطاقة الحمراء للاعب دبا، خالد عبدالله لعرقلته بيدرو وهو في طريقه للمرمي، لينجح مطر من إنهاء المباراة بإضافة الهدف الثالث من تسديدة مُحكمة من خارج الصندوق.