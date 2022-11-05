شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يشارك فى مران الزمالك بعد التعافى من الإصابة.. وتأهيل عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا للفترة المقبلة.

وخاص اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل بجانب الحصة الفنية، وذلك عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية.

وأدى محمد عبد الغني مدافع الفريق فقرة تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، خلال مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص محمد عبد الغني على التواجد فى ملعب عبداللطيف أبو رجيلة أثناء التدريبات الجماعية، وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بالاجتماع باللاعب للاطمئنان عليه وعلى سير البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.