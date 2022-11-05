شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة وتقسيمة فى مران منتخب الناشئين استعدادا لمواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب الناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة ليبيا فى الجولة الأولى من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التى تقام بالجزائر.

وبدأ مران اليوم بمحاضرة من محمد وهبة للاعبين لشرح أدوارهم أثناء تنفيذ الهجمة، كما أعطى تعليمات خاصة لبعض اللاعبين. واستكمل المران بتقسيمة بين اللاعبين لشرح مواقف مختلفة خلال المباريات.

وحقق منتخب مصر الفوز على الجزائر وديا بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.