شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يجتمع مع طبيب الزمالك للاطمئنان على إصابته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم السبت استعدادا للفترة المقبلة.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون واللاعبون على الاطمئنان على "شيكابالا"، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنبي الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز، وهى عبارة عن كدمة فى مفصل الكتف.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على الاجتماع باللاعب والاطمئنان عليه ونقل بعض التعليمات الخاصة، فى إطار البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له للتعافى والعودة للمشاركة فى التدريبات خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.